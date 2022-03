Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο δείχνει πολίτες να υποδέχονται γονατιστοί νεκρό στρατιώτη

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει πώς οι Ουκρανοί υποδέχονται τους στρατιώτες που έπεσαν νεκροί από τα ρωσικά στρατεύματα.

Σχηματίζοντας μία ανθρώπινη αλυσίδα, εκατοντάδες Ουκρανοί πολίτες φαίνεται να στέκονται γονατισμένοι στην άκρη του δρόμου, ενώ περνά το όχημα που μεταφέρει τη σορό ενός στρατιώτη.

Το όχημα έχει αναμμένους φάρους, ενώ πολίτες διακρίνονται να κρατούν κεριά και να κάνουν τον σταυρό τους, καθώς συνοδεύουν τον στρατιώτη στην τελευταία του κατοικία.

Τα πλάνα φαίνεται να έχουν ληφθεί μέσα από το όχημα που μεταφέρει το φέρετρο του νεκρού στρατιώτη.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Στάνισλαβ Ασέεφ αλλά και από το λευκορωσικό μέσο ενημέρωσης NEXTA.

To understand whether #Putin is expected in #Ukraine, it is enough to see how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/mbsJd6zMVR