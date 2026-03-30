Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «βλέπει» πιθανή μια συμφωνία μετά την «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σχεδόν ένα μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ανέφερε, ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις ηγετών του Ιράν έφεραν de facto «αλλαγή καθεστώτος».

Όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος: «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», αναφερόμενος παράλληλα σε συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους, χωρίς όμως να κατονομάζει κανέναν.

Επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες που θα μπορούσε να επιτευχθεί «σύντομα» και τόνισε παράλληλα, ότι το Ιράν θα επιτρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η αναφορά Τραμπ στη νήσο Χαργκ και η είσοδος των Χούθι

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή το βράδυ στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υπόγράμμισε, πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν - μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με την είσοδο στον πόλεμο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις το Σάββατο εναντίον το Ισραήλ: θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία στο στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο.

Με αυτό το φόντο, η Γαλλία φιλοξενεί αργότερα σήμερα συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της G7, για να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ