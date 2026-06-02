Απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ύστερα από την απόδραση ενός 48χρονου κρατουμένου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30, όταν ο κρατούμενος κατάφερε να εγκαταλείψει το σωφρονιστικό κατάστημα όταν άνοιξαν οι πύλες για να πεταχτούν τα απορρίμματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Ο δραπέτης εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των σωφρονιστικών υπαλλήλων και στη συνέχεια να αποδράσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος, έχει καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξη, για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες εξόδου.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απουσίας του, κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης σε διάφορες περιοχές.

Για το περιστατικό, έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.