Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συζητούν τρόπους για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Ιράν

Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος συζήτησαν σήμερα «πιθανούς τρόπους για να δοθεί ένα πρώιμο και οριστικό τέλος στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ.

Οι τέσσερις χώρες διεξήγαγαν κοινές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ επιδιώκοντας μια αποκλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νταρ τονίζει ότι όλες οι πλευρές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη διευκόλυνση του Πακιστάν και ότι η Κίνα «υποστηρίζει πλήρως» την πρωτοβουλία να φιλοξενηθούν οι πιθανές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Απειλές ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπονοώντας τα Στενά του Ορμούζ.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους χθες Σάββατο, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Η νέα απαίτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τα δισεκατομμύρια που τη συνοδεύουν