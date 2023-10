Πόλεμος στο Ισραήλ: Πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Λίβανο, λένε οι IDF

Πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Λίβανο στο Ισραήλ, υποστηρίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Συγκεκριμένα ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Λίβανο προς ισραηλινό στρατιωτικό φυλάκιο στα σύνορα. Ο αντιαρματικός πύραυλος χτύπησε κοντά στο χωριό Arab Al-Aramshe, δήλωσαν οι IDF. Οι IDF ως απάντηση ξεκίνησαν χτυπήαμτα στο Λίβανο, σύμφωνα με το Times of Israel.

חיל-האוויר תוקף כעת בשטח לבנון בתגובה לירי הנ"ט לעבר כוח צה"ל לפני זמן קצר, פרטים נוספים בהמשך. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 11, 2023

BREAKING: The occupying Israeli army attacks several areas in southern Lebanon with artillery, according to local sources. pic.twitter.com/A8TjSgiiW8 — Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2023

BREAKING: The occupying Israeli regime says an Israeli military outpost has been targeted by rocket fire near the border with Lebanon, with reports of casualties among Israeli occupation soldiers. pic.twitter.com/MLQHbMPEG4 — Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2023

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπούν βίαια επεισόδια στα σύνορα με τον Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς αναμοχλεύεται εκ νέου από διεθνείς αναλυτές και ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει η Χεζμπολάχ στην σύγκρουση που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χεζμπολάχ - η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά έχει απαγορευτεί από το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της Δύσης ως τρομοκρατική ομάδα - έχει εκτοξεύσει ρουκέτες στο Ισραήλ από τότε που η Χαμάς ξεκίνησε την επίθεσή της.

Όπως ανέφερε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου ο διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μπεν – Γκουριόν, Γαβριήλ Χαρίτος, δεν αποκλείεται, όπως είπε, η χερσαία επιχείρηση που θα αρχίσει στη Γάζα να αφορά και τον Λίβανο.