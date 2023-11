Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Ο Τζο Μπάιντεν ζητά παύση τουλάχιστον τριών ημερών

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ζήτησε από το Ισραήλ τριήμερη παύση στη Γάζα, αλλά και μια παύση πολύ μεγαλύτερη από αυτή για να βγουν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ένας δημοσιογράφος, μάλιστα, ρώτησε τον Τζο Μπάιντεν αν είναι «απογοητευμένος» από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εκείνος απάντησε ότι «παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι ήλπιζα».

Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”



President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3