Η στιγμή που η στρατιώτης όμηρος της Χαμάς βλέπει ξανά τη γιαγιά της

Στα social media αναρτήθηκε η στιγμή που η στρατιώτης η οποία βρισκόταν υπό ομηρία της Χαμάς είδε ξανά τη γιαγιά της.

Πρόκειται για τη στρατιώτη Όρι Μεγκίντις, η οποία απελευθερώθηκε νωρίτερα σήμερα μετά από χερσαία επέμβαση του ισραηλινού στρατού. Η στρατιώτης ήταν μία από τους ομήρους της Χαμάς μετά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου.

«Η στιγμή που η Όρι Μεγκίντις, η οποία απήχθη από τη Χαμάς στις 7/10, επανενώθηκε με τη γιαγιά της. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τις υπόλοιπες οικογένειές μας στο σπίτι» αναφέρεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️



