Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, πριν από λίγο σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούγονται σειρήνες που προειδοποιούν τους κατοίκους για επιδρομή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την προσδοκία να ακολουθήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων σε χρόνο, ωστόσο που δεν έχει καθοριστεί.

Οι αντιπροσωπείες, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επιστρέφουν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών.

«Τα μέρη συζήτησαν τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων όπου αυτές οι αποφάσεις μπορούν να εξελιχθούν» ανέφερε το CNN.

Στις ιστορικές στιγμές της ημέρας η υπογραφή ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ από τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

⚡️Several loud blasts heard in Kyiv.



Sirens blare out, residents need to head to the nearest shelter.