Ο Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε σχετική ανάρτησή της η προεδρία της Ουκρανίας κάνει λόγο για «Ιστορική στιγμή» ενώ παραθέτει και σχετική φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος εν μέσω της ρωσικής εισβολής είχε ζητήσει από την ΕΕ να ενταχθεί άμεσα η χώρα στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Παράλληλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας, που έλαβαν χώρα σήμερα στην Λευκορωσία σε μία πρώτη επαφή των αντιμαχόμενων πλευρών για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η οποία πλήττεται για πέμπτη ημέρα από ρωσικά πυρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσει και νέος γύρος διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πότε θα γίνει αυτό.

