Πλήρη έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έλαβε σήμερα, Δευτέρα, το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech κατά του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κανένα από τα τρία εγκεκριμένα εμβόλια κατά της Covid- 19 δεν είχε λάβει πλήρη έγκριση από τον FDA.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj