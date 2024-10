Πλημμύρες στην Ισπανία: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων, ώρες μετά τη νεροποντή

Σε δεκάδες υπολογίζονται οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια.

Ο Angel Victor Torres, υπουργός Περιβάλλοντος, λέει ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση ακόμη να παράσχει επίσημα στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι αγνοούνται, με ακρίβεια.

Ωστόσο, οι αγνοούμενοι εκτιμάται πως είναι δεκάδες στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ισπανίας που επλήγησαν από τις καταρρακτώδεις βροχές, ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη καταστροφή στα τελευταία 100 χρόνια. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέσα σε μόλις οκτώ ώρες έπεσε ποσότητα βροχής ίση με ενός χρόνου, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες σε τμήμα της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' μίλησε για την «τεράστια καταστροφή» που προκλήθηκε από τις πλημμύρες και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες είπε ότι περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, που συνεχίζονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

