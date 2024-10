Πλημμύρες στην Ισπανία: Η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν πάνω από 70 θανάτους στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο αύριο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El Pais, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στην κοινότητα της Βαλένθια είναι 70, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές.

Επιπλέον, μια 88χρονη γυναίκα είναι νεκρή στην Κουένκα και μια άλλη στο Αλμπαθέτε, όπου αγνοούνται ακόμη πέντε άτομα.

