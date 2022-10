Πίτσμπουργκ: Τουλάχιστον έξι οι τραυματίες – Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από εκκλησία

Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα έξω από μία εκκλησία στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, την ώρα που λάμβανε χώρα τελετή κηδείας.

Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι πέντε είναι σε σταθερή και νοσηλεύονται, επεσήμανε τοπικός αξιωματούχος.

Η αστυνομία έλαβε δύο κλήσεις, η πρώτη για πέντε πυροβολισμούς και η δεύτερη για 15, επεσήμανε ο ίδιος.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από την εκκλησία. Κρίνεται πως μεταξύ των θυμάτων είναι και άτομα που συμμετείχαν στην κηδεία.

Brighton Heights is mostly residential and the northern-most neighborhood in the City of Pittsburgh. It has ~7,000 residents and two public schools, John Morrow Elementary and 5-8. The shooting took place several streets from those schools, who were supposed to have a half day. pic.twitter.com/g6vCOgT9rc