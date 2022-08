Πιλότοι των Ethiopian Airlines αποκοιμήθηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν την προσγείωση - «Βαθιά ανησυχητικό»

Δύο πιλότοι πιστεύεται πως αποκοιμήθηκαν στο πιλοτήριο, χάνοντας την προσγείωσή τους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Σουδάν στην Αιθιοπία, σύμφωνα με τον ιστότοπο εμπορικής αεροπλοΐας Aviation Herald.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε πτήση boeing 737-800 των Αιθιοπιακών Αερογραμμών που είχε απογειωθεί από το Χαρτούμ με προορισμό την Αντίς Αμπέμπα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα «οι δύο πιλότοι αποκοιμήθηκαν και το αεροσκάφος συνέχισε να πετά εκτός εμβέλειας καθόδου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ, το αεροσκάφος πετούσε στον αυτόματο πιλότο στα 37.000 πόδια, χάνοντας τη διαδικασία καθόδου και αποτυγχάνοντας να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Μπόουλ της Αντίς Αμπέμπα.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πιλοτήριο. Ωστόσο, σήμανε συναγερμός όταν το αεροπλάνο προσπέρασε τον διάδρομο, συνεχίζοντας τη διαδρομή του.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf