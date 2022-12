Πέθανε στα 56 του χρόνια ο ηθοποιός του «Orange Is The New Black», Brad William Henke

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο ηθοποιός της σειράς του Netflix, Orange is the New Black, Brad William Henke.

Ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη (29 Νοεμβρίου), όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του που μίλησε στο Deadline χωρίς ωστόσο να δώσει την αιτία θανάτου.

Σε μια δήλωση που δόθηκε στο TMZ, ο μάνατζέρ του είπε ότι «Ο Brad ήταν ένας απίστευτα ευγενικός άνθρωπος με χαρούμενη ενέργεια. Ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, του άρεσε να είναι μέλος αυτής της κοινότητας και τον αγαπήσαμε. Οι σκέψεις μας είναι με τη γυναίκα και την οικογένειά του».

Πριν από την καριέρα του ως ηθοποιός, ο Henke ήταν παίκτης του NFL που επιλέχτηκε από τους New York Giants το 1989. Είχε παίξει για τους Denver Broncos και εναντίον των San Francisco 49ers στο Super Bowl το 1990.

Ακολούθησε καριέρα ηθοποιού μετά από τραυματισμούς που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί το 1994. Άρχισε να παίζει σε διαφημίσεις, προτού εμφανιστεί ως guest σε σειρές όπως το ER, το Chicago Hope, το Nash Bridges και το Arliss.

Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος ήταν στη σειρά sitcom Nikki, με πρωταγωνίστρια τη Nikki Cox, όπου έπαιξε τον Thor. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το CSI: Crime Scene Investigation και Judging Amy, και τις ταινίες The Assassination Of Richard Nixon, Pacific Rim και World Trade Center του 2006.

Έγινε περισσότερο γνωστός για το ρόλο του δεσμοφύλακα Desi Piscatella στη σειρά του Netflix, Orange Is The New Black στην 4η και 5η σεζόν. Άλλοι αξιόλογοι ρόλοι του περιλαμβάνουν τον Bram στο Lost, τον Coover Bennett στο Justified, τον Tony Tucci στο Dexter και τον Brendon στον Sneaky Pete.

Με πληροφορίες του Deadline/NME