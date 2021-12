Ο σερ Antony Sher, ο καταξιωμένος σαιξπηρικός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε ως Dr. Moth στην ταινία του 1998 Shakespeare in Love, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Η Royal Shakespeare Company ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του την Παρασκευή και αποκάλυψε ότι ο Sher διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο νωρίτερα φέτος.

Το RSC εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι «Είμαστε βαθιά λυπημένοι με αυτά τα νέα και οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με τον Gregory, την οικογένεια του Anthony και τους φίλους τους αυτή την σπαρακτική στιγμή.

Ο Antony είχε μια μακρά σχέση με το RSC και μια τεράστια καριέρα στη σκηνή και στην οθόνη. Η τελευταία παραγωγή του Antony με την RSC ήταν στο Kunene and The King, γραμμένο από τον φίλο και συνάδελφό του Νοτιοαφρικανό ηθοποιό, συγγραφέα και ακτιβιστή John Kani.

»Ο Antony αγαπήθηκε βαθιά και ήταν ηθοποιός που θαύμαζαν πάρα πολύ οι συνάδελφοί του. Ήταν ένα πρωτοποριακό πρότυπο για πολλούς νέους ηθοποιούς και είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι πια μαζί μας» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Γεννημένος στο Κέιπ Τάουν, εντάχθηκε στο RSC το 1982 αφού μετακόμισε στη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Τρία χρόνια μετά την ένταξή του στο RSC, ο Sher ερμήνευσε απέκτησε έναν καινοτόμο ρόλο ως ο διψασμένος για εξουσία Ριχάρδος ο 3ος. Η μοναδική του ερμηνεία του χάρισε το βραβείο Laurence Olivier για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο.

Το ίδιο βραβείο κέρδισε και μετά την ερμηνεία του στο έργο Stanley το 1997. Αυτή η παράσταση, στο Εθνικό Θέατρο και στο Μπρόντγουεϊ, του χάρισε επίσης μια υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Μερικοί από τους άλλους σαιξπηρικούς ρόλους που υποδύθηκε ήταν οι Φάλσταφ στον Ερρίκο Δ', Σάιλοκ στον Έμπορο της Βενετίας, Ιάγος, Οθέλλος, Βασιλιάς Ληρ και πολλοί άλλοι.

Ο Sher τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη το 2000 και υπήρξε ο αγαπημένος ηθοποιός του πρίγκιπα Κάρολου ενώ είχε πολλούς ρόλους στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της σειράς του BBC The History Man.

Εκτός από το Shakespheare in Love, άλλοι κινηματογραφικοί του ρόλοι ήταν οι Mrs. Brown και Churchill: The Hollywood Years.

Μαζί με τον σύζυγός του, Γκρέγκορι Ντόραν, έγιναν ένα από τα πρώτα ζευγάρια που έκαναν σύμφωνο συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών το 2005.

Το ζευγάρι, που συνεργάστηκε σε πολλά έργα μαζί, παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, σχεδόν δύο χρόνια αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο νομιμοποίησε τους γάμους ομοφυλοφίλων.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρίγκιπας Κάρολος με ανάρτησή του.

"I am deeply saddened by the news of Sir Antony Sher’s death."



"I feel particularly blessed to have known him, but we have all lost a giant of the stage at the height of his genius."



