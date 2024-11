Πέθανε ο πιο ηλικιωμένος κροκόδειλος του κόσμου σε αιχμαλωσία - Ήταν τουλάχιστον 110 ετών

Ο μεγαλύτερος κροκόδειλος του κόσμου που βρισκόταν σε αιχμαλωσία πέθανε σε καταφύγιο άγριας ζωής στην Αυστραλία.

Ο Κάσιους, όπως ήταν το όνομα του, είχε μήκος σχεδόν 5,5 μέτρα, ζύγιζε σχεδόν έναν τόνο και πιστεύεται ότι ήταν τουλάχιστον 110 ετών, αν και κανείς δεν είναι σίγουρος για την ακριβή ηλικία του.

Ο τεράστιος κροκόδειλος του αλμυρού νερού ζούσε σε καταφύγιο σε ένα νησί στα ανοικτά του Κουίνσλαντ, από τότε που αιχμαλωτίστηκε στη βόρεια επικράτεια της Αυστραλίας, τη δεκαετία του 80΄.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 2011, αναγνωρίστηκε και επίσημα από το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερος κροκόδειλος σε αιχμαλωσία στον κόσμο.

Cassius is a 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 boy but has some dreamy eyes 🥰️ He's the world's largest crocodile in captivity at nearly five and a half metres long 🐊 pic.twitter.com/tDk4bjAqob

Το Marineland Melanesia Crocodile Habitat, που φιλοξενούσε το κολοσσιαίο ζώο, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media ότι ο Cassius ήταν «ο αγαπημένος μας σύντροφος» και «ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειάς μας».

Πριν την αιχμαλωσία του, ο Κάσιους ήταν διαβόητος, καθώς συχνά έτρωγε αγελάδες, ενώ συνήθιζε να παρενοχλεί ακόμη και προπέλες σκαφών.

Μέχρι που τελικά τον αγόρασε ο Τζορτζ Κρεγκ, ο ιδρυτής του καταφυγίου όπου πέθανε ο Κάσιους, όπως μετέδωσε το Australian Broadcasting Corporation.

We went to Green Island and saw Cassius, the largest crocodile in captivity (18’!). Here are the words for ‘crocodile’ in three languages:

/ˈwaga/ (Panim)

/ˈpukpuk/ (Tok Pisin)

ក្រពេី /krɒˈpɤː/ (Khmer) pic.twitter.com/YC1oUeL2iM