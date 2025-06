Πέθανε ο Μπράιαν Γουίλσον των Beach Boys

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μπράιαν Γουίλσον, ιδρυτικό μέλος των Beach Boys, πολυτάλαντος τραγουδοποιός και παραγωγός, ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν όσο λίγοι τον ήχο της αμερικανικής ποπ.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την απώλεια με ανάρτηση στον λογαριασμό του στα social media: «Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, Μπράιαν Γουίλσον. Δεν βρίσκουμε λόγια αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας καθώς πενθούμε. Ξέρουμε πως αυτός ο πόνος μοιράζεται και με τον υπόλοιπο κόσμο.»

We are heartbroken to announced that our beloved father Brian Wilson has passed away.



We are at a loss for words right now.



Please respect our privacy at this time as our family grieving.



We realize that we are sharing our grief with the world.



Love & Mercy pic.twitter.com/sIe7TUUdOm