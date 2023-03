Πέθανε ο μπασίστας των Pulp, Steve Mackey

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο μπασίστας των Pulp, Steve Mackey.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του ενώ και τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος ανάρτησαν στα social media, σχετικό μήνυμα.

Η σύζυγός του, η στυλίστρια Katie Grand, ανακοίνωσε τα νέα στη σελίδα του στο Instagram γράφοντας πως «Μετά από τρεις μήνες στο νοσοκομείο, παλεύοντας με όλη του τη δύναμη και την αποφασιστικότητά του, είμαστε συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι που αποχαιρετήσαμε τον λαμπρό, όμορφο σύζυγό μου, Steve Mackey.

»Ο Steve πέθανε σήμερα, μια απώλεια που άφησε εμένα, τον γιο του Marley, τους γονείς του Kath και Paul, την αδελφή του Michelle και πολλούς φίλους, συντετριμμένους.

»Ο Steve ήταν ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ, ένας εξαιρετικός μουσικός, παραγωγός, φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Όπως και στη ζωή, λατρεύτηκε από όλους στους δρόμους που διέσχισε στους πολλαπλούς δημιουργικούς τομείς, που κατέκτησε.

»Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εργάστηκε ακούραστα για τον Steve. Θα μας λείψει περισσότερο από όσο μπορούν να εκφράσουν τα λόγια».

Μήνυμα για τον θάνατο του μπασίστα τους, ανάρτησαν στα social media και οι Pulp.

«Ο αγαπημένος μας φίλος και μπασίστας Steve Mackey πέθανε σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

»Να έχεις καλό ταξίδι, Steve. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε μια μέρα. Όλη την αγάπη μας», έγραψε η μπάντα στα social media αναρτώντας και φωτογραφία του από το 2012, τότε που έκαναν περιοδεία στην Νότια Αμερική.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl