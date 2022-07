Pulp: (Νέα) επανένωση για το συγκρότημα και συναυλίες το 2023

Το βρετανικό συγκρότημα Pulp επανενώνεται και θα κάνει συναυλίες την επόμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσαν τα μέλη του.

Μετά από μία «μυστηριώδη» ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα, αναφορικά με το έκτο άλμπουμ τους, This Is Hardcore, ο frontman Jarvis Cocker επιβεβαίωσε την επανένωση.

«Την επόμενη χρονιά, οι Pulp θα δώσουν μερικές συναυλίες» είπε σε live εκδήλωση, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC την Τρίτη, ο ντράμερ Nick Banks σημείωσε πως η επανένωση αποφασίστηκε «πριν μερικούς μήνες». Όσον αφορά στις πιθανές ημερομηνίες των εμφανίσεών τους, είπε πως υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Έκανε και μία ανάρτηση στο Twitter, ζητώντας από τους φαν να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και «αγκαλιάσουν τους δίσκους των Pulp».

Hey folks, unsurprisingly it’s has all gone a bit mental on here. Gig details will be revealed as and when.



Stay calm, hug your #pulp records and dream of going mental sometime in 2023.