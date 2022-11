Πέθανε ο Λέσλι Φίλιπς, γνωστός από τις ταινίες «Carry On» και «Χάρι Πότερ»

Στα 98 του χρόνια πέθανε ο Λέσλι Φίλιπς, γνωστός για τους ρόλους του στη βρετανική σειρά κωμικών ταινιών «Carry On» και «Χάρι Πότερ» όπου «δάνειζε» τη φωνή του στο «Sorting Hat».

Η σύζυγός του Ζάρα δήλωσε στη Sun: «Έχασα έναν υπέροχο σύζυγο και το κοινό έχασε έναν πραγματικά σπουδαίο σόουμαν».

Από την πλευρά του, ο ατζέντης του Τζόναθαν Λόιντ, επιβεβαίωσε ότι ο σταρ πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του τη Δευτέρα.

Farewell, then, Leslie Phillips, you dapper old cad RIP pic.twitter.com/IOsdC3rivH