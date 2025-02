Πέθανε ο Αγά Χαν, δισεκατομμυριούχος και πνευματικός ηγέτης, στα 88 του

Ο πρίγκιπας Καρίμ Αγά Χαν ήταν ο 49ος κληρονομικός ιμάμης των Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων, οι οποίοι ανιχνεύουν την καταγωγή τους απευθείας στον Προφήτη Μωάμεθ.

«Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά» στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ανέφερε η φιλανθρωπική του οργάνωση σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr — Aga Khan Development Network (@akdn) February 4, 2025

Γεννημένος στην Ελβετία, είχε βρετανική υπηκοότητα και ζούσε σε ένα πύργο στη Γαλλία. Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας ενημερώθηκε για τον θάνατο του φιλάνθρωπου, ο οποίος ήταν φίλος τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του, της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις του Αγά Χαν διαχειρίζονταν εκατοντάδες νοσοκομεία, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά έργα, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Απολάμβανε πλούσιο τρόπο ζωής, με ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, ένα σούπερ γιοτ και ένα ιδιωτικό τζετ.

For a thousand years, generation after generation, the Nizari Ismailis of Central Asia endured trials, waiting for a glimpse of the Imam. Despite invasions and oppression, their faith in the Imam, from Aal-e-Nabi and Aulad-e-Ali, remained as firm as a mountain.#Ismaili #AgaKhan pic.twitter.com/PCnZdBWjqX — S@diem (@sadiem035) February 4, 2025

Το Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Καν είπε ότι εξέφρασε τα «συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Αυτού Υψηλότητας και στην κοινότητα των Ισμαηλίων παγκοσμίως».

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ατόμων και των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, όπως επιθυμούσε, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την καταγωγή τους», προστίθεται.

Οι Ισμαηλίτες, μια μουσουλμανική αίρεση, έχουν παγκόσμιο πληθυσμό περίπου 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 500.000 στο Πακιστάν. Υπάρχουν επίσης μεγάλοι πληθυσμοί στην Ινδία, το Αφγανιστάν και την Αφρική.

Ο πρίγκιπας Καρίμ Αγά Χαν διαδέχθηκε τον παππού του ως ιμάμης των Ισμαηλιτών μουσουλμάνων το 1957 σε ηλικία 20 ετών.

Ο πρίγκιπας είχε εκτιμώμενη περιουσία 1 δισ. $ το 2008, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Ο κληρονομικός πλούτος του ενισχύθηκε από πολυάριθμα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής αλόγων.

Έγινε κορυφαίος ιδιοκτήτης και εκτροφέας αλόγων ιπποδρομιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, εκτρέφοντας τον Shergar, κάποτε το πιο διάσημο και πιο πολύτιμο άλογο κούρσας στον κόσμο.

Ο πρίγκιπας ήταν επίσης ο ιδρυτής του φιλανθρωπικού πρίγκιπα του Ιδρύματος Αγά Χαν και έδωσε το όνομά του σε φορείς όπως ένα πανεπιστήμιο στο Καράτσι και το Πρόγραμμα Aga Khan για την Ισλαμική Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Το Aga Khan Trust for Culture ήταν το κλειδί για την αποκατάσταση του τάφου του Humayun στο Δελχί. Υπάρχει επίσης ένα ετήσιο βραβείο Aga Khan για την Αρχιτεκτονική. Ίδρυσε το Nation Media Group, το οποίο έχει γίνει ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός μέσων ενημέρωσης στην ανατολική και κεντρική Αφρική.

Facebook Twitter Ο Αγά Χαν ήταν ανέκαθεν γνωστός ως άτομο με καλές διασυνδέσεις. Έτσι, μπόρεσε να πείσει τον πρωθυπουργό του Καναδά Πιέρ Ελλιοτ Τρυντό, τον οποίο είχε γνωρίσει τη δεκαετία του 1960, να επιτρέψει σε χιλιάδες Ισμαηλίτες μουσουλμάνους να μεταναστεύσουν στον Καναδά όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουγκάντα. Η φιλία του με τον κ. Τρυντό αντανακλούσε μια αμφιλεγόμενη σχέση με τον Καναδά, όπου έγινε επίτιμος πολίτης το 2010. Το 2017, ο γιος του κ. Τριντό, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, επέσυρε μομφή από τον Επίτροπο Δεοντολογίας του Καναδά, αφού ο ίδιος και η οικογένειά του αποδέχθηκαν τη φιλοξενία του Αγά Χαν με διακοπές στην ιδιωτική κατοικία του πρίγκιπα στις Μπαχάμες. Το ταξίδι κρίθηκε ότι αποτελούσε σύγκρουση συμφερόντων, επειδή το Ίδρυμα Aga Khan είχε πρόσφατα λάβει ομοσπονδιακή υποστήριξη ύψους 38 εκατομμυρίων δολαρίων από τις καναδικές αρχές. Από την πλευρά του, ο Αγά Χαν απαλλάχθηκε επισήμως.

Η ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Μαλάλα Γιουσαφζάι δήλωσε για τον θάνατο του Αγά Χαν: «Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από το απίστευτο έργο που ηγήθηκε για την εκπαίδευση, την υγεία και την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τον χαρακτήρισε ως «σύμβολο ειρήνης, ανεκτικότητας και συμπόνιας στον ταραγμένο κόσμο μας».

I am deeply saddened by the news that His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, has passed away. He was a symbol of peace, tolerance and compassion in our troubled world.



I express my deepest condolences to His Highness’s family and the Ismaili community. pic.twitter.com/VvXCrq8zPQ — António Guterres (@antonioguterres) February 4, 2025

Με πληροφορίες από BBC