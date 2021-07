Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο θρύλος του Bollywood, ο Dilip Kumar.

Ο ηθοποιός υπήρξε ηγετική και καθοριστική μορφή του ινδικού κινηματογράφου, που άνθισε μετά την ανεξαρτησία της χώρας.

Ο Kumar εισήχθη στο νοσοκομείο στη Βομβάη την περασμένη εβδομάδα με συμπτώματα δύσπνοιας, αλλά πέθανε νωρίς την Τετάρτη το πρωί.

«Πέθανε λόγω παρατεταμένης ασθένειας στις 7.30πμ», δήλωσε ο Δρ Jalil Parkar του νοσοκομείου Hinduja της Βομβάης.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui