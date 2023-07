Πέθανε η Σινέντ Ο' Κόνορ

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της Σινέντ Ο’ Κόνορ. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2022 πέθανε ο γιος της Ιρλανδής τραγουδίστριας. Ο 17χρονος Σέιν βρέθηκε νεκρός, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

«Αποφάσισε να βάλει τέλος στον επί Γης αγώνα του», έγραφε τότε η Σινέντ Ο’ Κόνορ στα social media και λίγες ημέρες αργότερα η τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε. «Δεν υπάρχει λόγος να ζω χωρίς αυτόν», είχε αναφέρει σε αναρτήσεις της.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ. Η οικογένεια και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια της Σινέντ Ο’ Κόνορ.

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ κυκλοφόρησε 10 στούντιο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστή ερμηνεύοντας το «Nothing Compares 2 U», το τραγούδι που είχε γράψει ο Prince και εκείνη το συμπεριέλαβε στον δεύτερο δίσκο της, «Ι Do Not Want What I Haven’t Got», που κυκλοφόρησε το 1990 και πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το «Nothing Compares 2 U» αναδείχθηκε το κορυφαίο single στον κόσμο το 1990, από τα Billboard Music Awards.

Εκτός από την υπέροχη φωνή της, ήταν γνωστή για το ξυρισμένο κεφάλι της, που ήταν σήμα κατατεθέν της, αλλά και τον τρόπο που εξέφραζε τις απόψεις της για θέματα όπως η θρησκεία, ο φεμινισμός, ο πόλεμος και το σεξ.

Μία από τις στιγμές που θυμούνται όλοι από τη σταδιοδρομία της Σινέντ Ο’ Κόνορ ήταν όταν εμφανίστηκε στο Saturday Night Live και τραγούδησε το «War» του Μπομπ Μάρλεϊ, ως διαμαρτυρία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από την Καθολική εκκλησία. Την ώρα της ερμηνείας έδειξε στην κάμερα μια φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄και την έσκισε και είπε «πολεμήστε το πραγματικό κακό».

Το 2017 άλλαξε το όνομά της σε Μάγκντα Νταβίτ. Την επόμενη χρονιά ασπάστηκε το Ισλάμ και υιοθέτησε το όνομα Σουχάντα, ενώ το 2019 άλλαξε το επίθετό της σε Σαντακάτ. Το 2007, σε συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, τέσσερα χρόνια αργότερα και πως είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στα 33α γενέθλιά της, το 1999.

Σε νέα συνέντευξη, στην ίδια εκπομπή, το 2014 είχε πει πως ζήτησε «δεύτερη γνώμη» από τρεις ειδικούς που της είπαν ότι ότι δεν έχει διπολική διαταραχή. Επίσης είχε διαγνωστεί με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και με διαταραχή προσωπικότητας.