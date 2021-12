Ο Μάρκους Λαμπ, συνιδρυτής του δημοφιλούς χριστιανικού δικτύου Daystar που έκανε εκστρατεία κατά των εμβολίων για την Covid-19, πέθανε από κορωνοϊό σε ηλικία 64ων χρόνων.



Ο Λαμπ, διευθύνων σύμβουλος του συντηρητικού δικτύου με περίπου 2 δισεκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, κατέληξε χθες, Τρίτη, εβδομάδες μετά τη διάγνωσή του με κορωνοϊό.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε πως ο Μάρκους Λαμπ, πρόεδρος και ιδρυτής του Daystar Television Network πήγε στο σπίτι του για να είναι με τον Κύριο» ανέφερε μέσω Twitter το τηλεοπτικό δίκτυο.



It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG