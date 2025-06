Περιγελά τους ακτιβιστές του Madleen το Ισραήλ: Το «σέλφι γιοτ» έδεσε στην Ασντόντ, λέει το ΥΠΕΞ

Το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει αφυψηλού και με ειρωνία το πλήρωμα του Madleen, του πλοίου που ξεκίνησε από την Ιταλία με σκοπό να φθάσει στη Γάζα.

Τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα, το Madleen κατελήφθη από Ισραηλινούς κομάντο, ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα και αργά το βράδυ έφθασε στο λιμάνι της Ασντόντ, στο Ισραήλ.

«Το "Selfie Yacht" έδεσε στο λιμάνι της Ασντόντ πριν από λίγο. Οι επιβάτες υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε ιατρικές εξετάσεις για να διασφαλιστεί ότι είναι καλά στην υγεία τους» γράφει με εμφανές πνεύμα ειρωνίας το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στο X, την οποία συνοδεύει με μία φωτογραφία της Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμη ενός μέλους του πληρώματος του Madleen.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI