Πεντάγωνο και ΕΕ σκέφτονται να χρηματοδοτήσουν το Starlink στην Ουκρανία

Το Πεντάγωνο και η ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσουν την παροχή του δορυφορικού διαδικτύου Starlink- του Έλον Μασκ- στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Politico και των Financial Times.

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να πληρώσει για το Starlink πιθανότατα από το πακέτο παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που εμπλέκονται στις συζητήσεις, οι οποίοι μίλησαν στο Politico.

«Δεν έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε σήμερα και δεν θα κάνω εικασίες για μελλοντικά πακέτα βοήθειας για την ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Γκάρον Γκαρν, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Έλον Μασκ ανέφερε ότι η SpaceX δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το Starlink επ’ αόριστον στην Ουκρανία. Αλλά το σαββατοκύριακο διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία του θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την υπηρεσία στη χώρα.

Απαντώντας σε ανάρτηση στο ρεπορτάζ του Politico, στο Twitter, o Έλον Μασκ έγραψε ότι η SpaceX «έχει ήδη αποσύρει το αίτημά της για χρηματοδότηση». Μια ανάρτηση με την οποία παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι είχε γίνει τέτοιο αίτημα.

SpaceX has already withdrawn its request for funding