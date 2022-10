Έλον Μασκ: Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε το Starlink στην Ουκρανία, παρότι χάνουμε λεφτά - «Κομμάτια να γίνει»

O πρόεδρος της SpaceX, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την διαδικτυακή υπηρεσία Starlink στην Ουκρανία, υπαναχωρώντας από τις εκκλήσεις του, χθες, προς την αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει τα έξοδα αυτά.

«Κομμάτια να γίνει... ακόμα κι αν το Starlink εξακολουθεί να χάνει χρήματα και άλλες εταιρίες να λαμβάνουν δισεκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων, θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την ουκρανική κυβέρνηση», έγραψε στο Twitter ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free