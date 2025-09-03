Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζητούν για «αθανασία» μέσω βιοτεχνολογίας σε «πηγαδάκι» που κατέγραψε μικρόφωνο

Μια απρόσμενη στιχομυθία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, που πιάστηκε από ανοιχτό μικρόφωνο, προκάλεσε εντύπωση κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Οι δύο αυταρχικοί ηγέτες μίλησαν για τις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, φτάνοντας μάλιστα να αναφερθούν στην πιθανότητα «αθανασίας».

Στα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης, ακούγεται ο διερμηνέας του Ρώσου προέδρου να λέει στα κινεζικά: «Η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς. Ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται διαρκώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι, και μπορείς ακόμη να πετύχεις την αθανασία». Ο Σι, που δεν φαινόταν στην κάμερα, απάντησε: «Κάποιοι προβλέπουν ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι ίσως ζουν έως και 150 χρόνια».

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Τι είπε ο Πούτιν για τη συνομιλία του με τον Σι Τζινπίνγκ

Αργότερα, ο Πούτιν επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη τις προοπτικές σημαντικής αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι έχουν δείξει ότι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την εξουσία σύντομαο. O Κινέζος πρόεδρος κατήργησε τα όρια θητειών το 2018, ενώ ο Πούτιν έχει αλλάξει τη ρωσική νομοθεσία ώστε να παραμείνει στην εξουσία.

Η ελίτ της Ρωσίας εδώ και χρόνια δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την επιμήκυνση της ζωής. Το 2024, ο Πούτιν διέταξε τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου με την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων που εμποδίζουν τη γήρανση των κυττάρων και νευροτεχνολογιών για τη μακροζωία. Στο ίδιο πεδίο δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη κόρη του, Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγος, η οποία συμμετέχει σε γενετικό πρόγραμμα έρευνας για την επιμήκυνση της ζωής.

Η συνομιλία των δύο ηγετών έγινε καθώς περπατούσαν δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χαμογελούσε, κοιτώντας προς το μέρος τους, χωρίς να είναι σαφές αν η συζήτηση μεταφραζόταν και για εκείνον. Ακολούθησαν εικόνες με τους τρεις ηγέτες να ανεβαίνουν στη σκεπαστή εξέδρα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν.

BREAKING: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un and Shehbaz Sharif stand together in one frame at China’s V-Day parade.



This historic moment sends a significant message in global politics. #ChinaVDayParade #BeijingParade pic.twitter.com/8g2ik4F34r — Arshu (@im__Arshu) September 3, 2025

Η παρέλαση, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Κίνας, συγκέντρωσε περίπου 50.000 θεατές και παρουσίασε εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος: από άρματα και drones μέχρι πυρηνικούς πυραύλους, μαχητικά και μαχητικά αεροσκάφη stealth. Η εκδήλωση ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα πρόκλησης προς τη Δύση.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν και ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Στην επίσημη ομιλία του, ο Σι δήλωσε ότι ο κινεζικός λαός στέκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», υπογράμμισε ότι η Κίνα είναι «μεγάλο έθνος που δεν εκφοβίζεται από κανέναν» και κατέληξε πως η πορεία της χώρας είναι «ασταμάτητη».

Με πληροφορίες από Guardian