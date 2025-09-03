Ο Τραμπ κατηγορεί για συνωμοσία τους Σι, Πούτιν και Κιμ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Την ίδια ώρα, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. «Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Πεκίνο: Η στρατιωτική παρέλαση που ενώνει Πούτιν, Σι και Κιμ απέναντι στη Δύση

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις Ρωσίας – Κίνας ότι βρίσκονται «σε πρωτοφανές επίπεδο», την ώρα που δεκάδες ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, κατέφθαναν στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που στόχο έχει να προβάλει την κινεζική ισχύ και ένα παγκόσμιο σύστημα υπό την ηγεσία του Πεκίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ «αγαπητό φίλο» μετά τις συνομιλίες τους στο Μέγαρο του Λαού αλλά και στην προσωπική κατοικία του Κινέζου ηγέτη. «Η στενή μας επικοινωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, που βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο», τόνισε ο Πούτιν σε βίντεο που ανήρτησε το Κρεμλίνο στο Telegram. «Ήμασταν πάντα μαζί τότε, και παραμένουμε μαζί και τώρα».

Ο Σι Τζινπίνγκ, που τον περιέγραψε ως «παλιό φίλο», υποδέχθηκε τον Πούτιν ως τον πιο εξέχοντα ηγέτη μεταξύ των πολλών αυταρχικών που συγκεντρώθηκαν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε με τεθωρακισμένη αμαξοστοιχία, συνοδευόμενος από την κόρη του Κιμ Γιου-ε, η οποία έκανε την πρώτη της διεθνή εμφάνιση, θεωρούμενη από τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών ως πιθανότερη διάδοχος. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Κιμ την Τετάρτη.

Την Τετάρτη, στο πλαίσιο της παρέλασης για την 80ή επέτειο από τη νίκη κατά της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες στρατιώτες, άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη θα παρελάσουν στους δρόμους του Πεκίνου, σε μια επίδειξη κινεζικής στρατιωτικής ισχύος.

Στην παρέλαση θα παρευρεθούν και άλλοι ηγέτες χωρών όπως το Ιράν, η Μιανμάρ και η Ζιμπάμπουε, με αναλυτές να κάνουν λόγο για «άξονα αναταραχής». Στο Πεκίνο βρίσκεται και ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο μοναδικός ηγέτης κράτους-μέλους της ΕΕ που συμμετέχει, τον οποίο ο Πούτιν επαίνεσε για την «ανεξάρτητη» στάση του. Ο Ρώσος πρόεδρος μάλιστα πρότεινε στη Μπρατισλάβα να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου προς την Ουκρανία: «Η Ουκρανία λαμβάνει σημαντικές ποσότητες ενέργειας μέσω των γειτόνων της στην Ανατολική Ευρώπη. Κλείστε τις στρόφιγγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία «ποτέ δεν αντέδρασε αρνητικά» στην πιθανή ένταξή της στην ΕΕ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ΝΑΤΟ είναι «μια άλλη υπόθεση». Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Σι, υπεγράφη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», ο οποίος θα μεταφέρει 50 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου ετησίως στην Κίνα για τα επόμενα 30 χρόνια. Το Πεκίνο αποτελεί πλέον βασικό οικονομικό στήριγμα για τη Μόσχα, καθώς αγοράζει μαζικά ρωσική ενέργεια, ενώ το διμερές εμπόριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο αγωγός θα διέλθει από τη Μογγολία, της οποίας ο πρόεδρος, Χουρελσούχ Ουχνάα, παραβρέθηκε επίσης στο ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) που φιλοξενήθηκε στην Τιαντζίν. Εκεί ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε: «Όσο πιο χαοτική γίνεται η διεθνής κατάσταση, τόσο περισσότερο Κίνα, Ρωσία και Μογγολία πρέπει να ενισχύσουν τη συνοχή και τη συνεργασία τους».

Συνολικά, Πούτιν και Σι υπέγραψαν πάνω από 20 διμερή κείμενα συνεργασίας, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε την καθιέρωση καθεστώτος ελεύθερης βίζας για τους Ρώσους πολίτες από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στην Τιαντζίν βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ένδειξη βελτίωσης των σινο-ινδικών σχέσεων, μετά την επιβολή βαριών αμερικανικών δασμών στις ινδικές εξαγωγές.

Η άφιξη του Κιμ στο Πεκίνο αποτελεί την πρώτη του επίσκεψη από το 2019 και την πρώτη φορά από το 1959 που ηγέτης της Βόρειας Κορέας συμμετέχει σε διεθνές γεγονός τέτοιας κλίμακας. Οι δεσμοί Πιονγιάνγκ – Μόσχας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τη Βόρεια Κορέα να στέλνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να πολεμήσουν για τη Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην περιοχή του Κουρσκ, ενώ εκτιμάται ότι επίκειται νέα αποστολή.

Ο Σι, μιλώντας στη σύνοδο του SCO, παρουσίασε την πρόταση «πρωτοβουλία παγκόσμιας διακυβέρνησης», στο πλαίσιο των κινεζικών προσπαθειών για την αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης με όρους ευνοϊκούς για το Πεκίνο.