Πατέρας για δεύτερη φορά θα γίνει ο Χοακίν Φίνιξ

Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν ο Χοακίν Φίνιξ και η σύντροφός του Ρούνι Μάρα.

Όπως όλα δείχνουν ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα μεγαλώνουν την οικογένειά τους καθώς έχουν ήδη μαζί έναν γιο, τον 3χρονο Ρίβερ. Η αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης έγινε κατά τη διάρκεια της επίσημης εμφάνισής τους στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο.

Η ηθοποιός συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα Givenchy, αγκαλιάζοντας την κοιλιά της. Υπενθυμίζεται πως ο Χοακίν Φίνιξ επιστρέφει ως Joker στην ταινία «Joker: Folie à Deux» που θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Αυτό θα είναι το επερχόμενο sequel της ταινίας του 2019 ενώ συμπρωταγωνίστριά του θα είναι η Lady Gaga, η οποία εντάσσεται στο franchise ως Harley Quinn. Η ημερομηνία της πρεμιέρας ωστόσο είναι σημαδιακή καθώς συμπίπτει με την πέμπτη επέτειο, από την τελευταία εμφάνιση του Joker.

