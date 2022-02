Τουλάχιστον 50 άτομα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις της αστυνομίας σχετικά με πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ και στο Γουάιτχολ όπου «έσπασαν» τα μέτρα για τον κορωνοϊό, δήλωσε η Μητροπολιτική αστυνομία.

Αυτό έρχεται την ώρα που η Σκότλαντ Γιαρντ θα εξετάσει εκ νέου μια συνάθροιση στο Νο10, τον Δεκέμβριο του 2020, μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας που απεικονίζει τον Μπόρις Τζόνσον σε γραφείο που υπάρχει ανοικτό μπουκάλι prosecco και το προσωπικό να φορά γιρλάντες.

Η εικόνα που δημοσίευσε η Daily Mirror δείχνει τον Βρετανό πρωθυπουργό με δύο μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του, Stuart Glassborow, σε εκδήλωση της 15ης Δεκεμβρίου, για την οποία το Νο 10 είπε ότι ήταν ένα virtual κουίζ.

