Παρεκκλήσι 200 ετών ήταν «κρυμμένο» μέσα σε πολυκατάστημα

Παρεκκλήσι 200 και πλέον ετών, που ήταν «κρυμμένο» μέσα σε πολυκατάστημα του Κάρντιφ, αποκαλύφθηκε και πάλι.

Το παρεκκλήσι Bethany Particular Baptist χτίστηκε το 1807 στο κέντρο της ουαλικής πόλης. Μετά από δεκαετίες εργασιών για τη μεγένθυνση αλλά και ανακατασκευή του, διαπιστώθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα: Καθώς η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται, η πρόσβαση στο παρεκκλήσι έγινε δύσκολη, καθώς περιβαλλόταν από εμπορικά κτίρια.

Το 1867 άνοιξε το πολυκατάστημα Howells, το οποίο ουσιαστικά «απορρόφησε» το εκκλησάκι σε λίγα χρόνια. Διατήρησε, μερικώς, τη μορφή αλλά κατέστη δύσκολος ο εκκλησιασμός και τελικώς οι λειτουργίες τελούνταν σε άλλο σημείο.

