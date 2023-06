Παραίτηση Μπόρις Τζόνσον: Εκλογές ζητούν οι Εργατικοί- «Να τελειώσει η φαρσοκωμωδία»

Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του βουλευτή συνεχίζει να αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια σειρά σκανδάλων, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παραδίδει την έδρα του ως βουλευτής. Άλλοι δύο βουλευτές, στενοί του σύμμαχοι, παραιτήθηκαν επίσης από τη Βουλή των Κοινοτήτων την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ ζητά σήμερα τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών, ενώ οι διχόνοιες στις τάξεις των κυβερνώντων Τόρις βαθαίνουν.

«Αυτή η φαρσοκωμωδία πρέπει να τελειώσει. Οι πολίτες αρκετά ανέχτηκαν μια χαοτική κυβέρνηση των Τόρις και έναν αδύναμο πρωθυπουργό τον οποίο κανείς δεν ψήφισε», έγραψε στο twitter ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Ρίσι Σούνακ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο, «πρέπει να προκηρύξει εκλογές και να αφήσει τον λαό να εκφραστεί για τα 13 χρόνια αποτυχίας των Συντηρητικών», πρόσθεσε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.

