Παραγωγός Όσκαρ: Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον Γουίλ Σμιθ, ο Κρις Ροκ δεν ήθελε

Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον Γουίλ Σμιθ τη βραδιά των Όσκαρ, μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ, κάτι που δεν έγινε επειδή δεν ήθελε ο δεύτερος, δήλωσε ο παραγωγός της τελετής απονομής των βραβείων.

Μετά την έφοδο του Γουίλ Σμιθ στη σκηνή και το χαστούκι του στον Κρις Ροκ, στα παρασκήνια γίνονταν συζητήσεις, περιέγραψε ο Γουίλ Πάκερ μιλώντας στο «Good Morning America». Σύμφωνα με τα όσα είπε ο παραγωγός της τελετής των Όσκαρ, ο Ροκ δεν ήθελε να απομακρυνθεί ο Σμιθ.

Οι αρχές δεν ανέλαβαν δράση επειδή ο Ροκ αρνήθηκε να κάνει μήνυση, είπε ο Γουίλ Πάκερ, κάτι που δήλωσε και εκπρόσωπος της αστυνομίας, τη βραδιά της τελετής.

«Έλεγαν αυτό είναι βιαιοπραγία, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησαν εκείνη τη στιγμή. Είπαν θα πάμε να τον πιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Μπορείς να κάνεις μήνυση. Μπορούμε να τον συλλάβουμε», είπε ο Πάκερ περιγράφοντας το τι έλεγαν οι αστυνομικοί στον Ροκ. Αφού του εξήγησαν τις επιλογές που υπήρχαν, τον ρώτησαν αν ήθελε να αναλάβουν δράση και εκείνος απάντησε αρνητικά, ανέφερε ο Πάκερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επικεφαλής της Ακαδημίας Κινηματογράφου ετοιμάζονταν να αποβάλλουν τον Σμιθ από την τελετή. «Τους είπα ότι ο Κρις Ροκ δεν το θέλει αυτό», δήλωσε. «Ο Ροκ το κατέστησε σαφές ότι δεν θέλει να κάνει χειρότερη μια ήδη κακή κατάσταση», είπε στους ανθρώπους της Ακαδημίας. «Το ύφος του δεν ήταν θυμωμένο, εκδικητικό», συμπλήρωσε.

«Οπότε υποστήριζα αυτό που ήθελε ο Ροκ εκείνη τη στιγμή, που ήταν να μην απομακρυνθεί ο Γουίλ Σμιθ. Επειδή μου εξήγησαν ότι έγινε μια συζήτηση για να του ζητήσουν να φύγει εθελοντικά», συμπλήρωσε.

Ο Πάκερ δήλωσε ακόμη ότι αρχικά υπέθεσε πως η εμφάνιση του Σμιθ στη σκηνή ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει με τον Ροκ. «Υπέθεσα ότι θα πει κάτι, ότι κάτι αστείο θα συμβεί, επειδή αυτό είναι το στιλ του Κρις και του Γουίλ, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Όταν είδα τον Γουίλ να ουρλιάζει στη σκηνή, σκέφτηκα “όχι, όχι έτσι”», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ζήτησε από τον Γουίλ Σμιθ να φύγει από την τελετή απονομής. «Παρότι θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ζητήθηκε από τον κ. Σμιθ να αποχωρήσει από την τελετή και αρνήθηκε, αναγνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση», ανέφερε. Η Ακαδημία έχει ξεκινήσει έρευνα για το επεισόδιο και το συμβούλιό θα συνεδριάσει στις 18 Απριλίου.

