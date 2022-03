Όσκαρ 2022: «Ζήτησαν στον Γουίλ Σμιθ να φύγει, μετά το χαστούκι, αλλά αρνήθηκε», λέει η Ακαδημία

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών είπε ότι στον Γουίλ Σμιθ ζητήθηκε να φύγει από την τελετή απονομής των Όσκαρ μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ, αλλά αρνήθηκε.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας, το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη, δήλωσε επίσης ότι έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του Γουίλ Σμιθ για παραβιάσεις των Προτύπων Δεοντολογίας.



Ο ηθοποιός χαστούκισε τον Κρις Ροκ μετά από ένα αστείο για τη σύζυγό του, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, που έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την αλωπεκία.

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί στον Σμιθ – ο οποίος μόλις μια ώρα αργότερα κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου – επετράπη να παραμείνει στην πρώτη σειρά των βραβείων μετά το περιστατικό. Την Τετάρτη, η Ακαδημία άφησε να εννοηθεί ότι προσπάθησε να απομακρύνει τον ηθοποιό από το κοινό.

«Τα πράγματα εξελίχθηκαν με τρόπο που δεν περιμέναμε», ανέφερε η Ακαδημία. «Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο κ. Σμιθ κλήθηκε να φύγει από την τελετή και το αρνήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χειριστεί την κατάσταση διαφορετικά».

Η Ακαδημία είπε ότι ο Σμιθ θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του γραπτώς, πριν συνεδριάσει ξανά το διοικητικό συμβούλιο, στις 18 Απριλίου. Όπως εξήγησε, τα πειθαρχικά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αναστολή, αποβολή ή άλλες κυρώσεις.

Η κινηματογραφική ακαδημία έχει ήδη καταδικάσει την επίθεση του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ επί σκηνής, αλλά την Τετάρτη χρησιμοποίησε πιο αυστηρή γλώσσα.

«Οι ενέργειες του κυρίου Σμιθ στα 94α Όσκαρ ήταν ένα βαθύτατα σοκαριστικό και τραυματικό γεγονός να παρακολουθείς από κοντά και από την τηλεόραση», ανέφερε η ακαδημία. «Κύριε Ροκ, σας ζητάμε συγγνώμη για όσα ζήσατε στη σκηνή μας και σας ευχαριστούμε για την αντοχή σας εκείνη τη στιγμή. Ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους υποψηφίους, τους καλεσμένους και τους θεατές μας για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής εκδήλωσης».

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.