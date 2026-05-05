Πάπας Λέων προς Τραμπ: «Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια»

Συνεχίζεται όπως όλα δείχνουν η διαμάχη μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και πάπα Λέοντα ΙΔ'.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε, σήμερα, νέα επίθεση κατά του ποντίφικα, κατηγορώντας τον ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς», υποστηρίζοντας πως «θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Οι δηλώσεις έρχονται δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Πάπα στο Βατικανό, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που έχει δημιουργηθεί μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ προς τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πάπας «προτιμά να λέει πως είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι καθόλου καλό». «Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇺🇸🇻🇦🇮🇷 Hugh Hewitt: I want the Pope to talk about Jimmy Lai. I want you to bring him home. That would be a good deal.



Trump: The Pope would rather talk about the fact that it's OK for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a… pic.twitter.com/9iyKMTnpC0 — RusWar (@ruswar) May 5, 2026

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που του άσκησε, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων δήλωσε:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού».

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ