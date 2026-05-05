Συνάντηση Ρούμπιο με Πάπα Λέοντα: Θα έχουν μια «ειλικρινή συζήτηση» για τις πολιτικές του Τραμπ

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Πάπα Λέοντα την Πέμπτη θα περιλαμβάνει μια «ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα.

«Τα έθνη έχουν διαφωνίες και πιστεύω ότι ένας από τους τρόπους για να τις ξεπεράσουμε είναι μέσω της αδελφοσύνης και του αυθεντικού διαλόγου», δήλωσε ο Μπράιαν Μπερτς στους δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι ο υπουργός έρχεται εδώ με αυτό το πνεύμα», πρόσθεσε και κατέληξε: «Για να κάνει μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ και να προχωρήσει σε διάλογο».

Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα

Το ταξίδι του Ρούμπιο, το οποίο συμπίπτει με την πρώτη επέτειο της παποσύνης του Πάπα Λέοντα, πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στον Ποντίφικα, με αφορμή την τοποθέτησή του κατά της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και υποστήριξε ότι «δεν κάνει καλή δουλειά» ως Πάπας.

Ο Πάπας Λέων προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ όταν μίλησε για «παραίσθηση παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο, ενώ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απειλή του Τραμπ να «εξαλείψει τον ιρανικό πολιτισμό», σε περίπτωση που το Ιράν δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από The Guardian, Reuters