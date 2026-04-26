Πάπας Λέων: Όσοι διεξάγουν πόλεμο είναι «κλέφτες» που μας στερούν το ειρηνικό μέλλον

Ο πάπας Λέων χαρακτήρισε την Κυριακή όσους διεξάγουν πολέμους και οικειοποιούνται τους πόρους της γης ως «κλέφτες» που στερούν από τον κόσμο ένα ειρηνικό μέλλον, εκφράζοντας προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, με την ευκαιρία της επετείου του ατυχήματος στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ.

Η Ουκρανία τιμά σήμερα, Κυριακή, την 40ή επέτειο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στον κόσμο, εν μέσω των συνεχιζόμενων φόβων ότι ο πόλεμος που διαρκεί τέσσερα χρόνια στη Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει μια επανάληψη της τραγωδίας.

Στην εβδομαδιαία ομιλία του μετά την προσευχή του Angelus, ο Ποντίφικας είπε ότι το ατύχημα του Τσερνόμπιλ άφησε ένα σημάδι στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας.

Οι νέες δηλώσεις του πάπα Λέοντα

«Παραμένει μια προειδοποίηση για τη χρήση όλο και πιο ισχυρών τεχνολογιών», δήλωσε ο πάπας, ο οποίος μόλις επέστρεψε από μια 10ήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

«Ελπίζω ότι σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων θα επικρατούν πάντα η σοφία και η υπευθυνότητα, ώστε η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιείται πάντα για την υποστήριξη της ζωής και της ειρήνης», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το Ευαγγέλιο της ημέρας, το οποίο περιείχε τη μεταφορά του κλέφτη προβάτων, ο πάπας Λέων είπε ότι οι κλέφτες εμφανίζονται με πολλές μορφές, αναφέροντας ως παραδείγματα «επιφανειακούς τρόπους ζωής που καθοδηγούνται από τον καταναλωτισμό», προκαταλήψεις και λανθασμένες ιδέες.

«Και ας μην ξεχνάμε επίσης εκείνους τους κλέφτες που, λεηλατώντας τους πόρους της γης, διεξάγοντας αιματηρούς πολέμους ή τροφοδοτώντας το κακό υπό οποιαδήποτε μορφή, απλώς μας στερούν από όλους την ευκαιρία για ένα μέλλον ειρήνης και γαλήνης», πρόσθεσε.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού άρχισε να εκφράζεται πιο ανοιχτά κατά του πολέμου και της δεσποτικής εξουσίας.

Με πληροφορίες από Reuters