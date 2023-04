Πάπας Φραγκίσκος: «Μην κλείνετε τις πόρτες στους ξένους και στους μετανάστες»

Επίσκεψη στην Ουγγαρία πραγματοποιεί ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος χοροστάτησε σήμερα σε μια υπαίθρια θεία λειτουργία με πλήθος κόσμου.

Ο πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους Ούγγρους να μην κλείνουν την πόρτα στους μετανάστες και σε όσους είναι «ξένοι ή διαφορετικοί από εμάς», κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αντιμεταναστευτική πολιτική του πρωθυπουργού της χώρας Βίκτορ Ορμπάν.

Για να δουν τον πάπα κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στη χώρα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη και στα πέριξ αυτού, ενός εμβληματικού νεογοτθικού ρυθμού κτιρίου, συμβόλου της πρωτεύουσας που βρίσκεται πάνω στις όχθες του Δούναβη.

Ο πάπας προειδοποίησε για δεύτερη φορά στη διάρκεια της επίσκεψής του κατά του κινδύνου που ενέχει η άνοδος του εθνικισμού στην Ευρώπη λέγοντας ότι οι κλειστές πόρτες είναι κάτι επώδυνο και αντίθετες με το κήρυγμα του Ιησού.

Ο λαϊκιστής πρωθυπουργός, ο οποίος παρακολούθησε τη θεία λειτουργία, θεωρεί εαυτόν προστάτη των χριστιανικών αξιών.

Έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει στη χώρα του να μετατραπεί σε μια «χώρα μεταναστών», όπως ισχυρίζεται ότι έχει συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο κήρυγμά του ο 86χρονος Φραγκίσκος είπε ότι αν οι Ούγγροι θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού πρέπει να αποφύγουν «τις κλειστές πόρτες του ατομικισμού μας εν μέσω μιας κοινωνίας με αυξανόμενη απομόνωση, τις κλειστές πόρτες της αδιαφορίας μας προς τους αδικημένους και εκείνους που υποφέρουν, τις πόρτες που κλείνουμε σε εκείνους που είναι ξένοι ή διαφορετικοί από εμάς, στους μετανάστες ή στους φτωχούς».

