Πάπας Φραγκίσκος: «Εν ονόματι του Κυρίου, σας παρακαλώ, σταματήστε, παύσατε πυρ!»

Ο πάπας Φραγκίσκος επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και δήλωσε πως προσεύχεται για τους ανθρώπους που υποφέρουν από τους πολέμους σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Στο σημερινό του κήρυγμα ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε να «σκεφτούμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς και στην Ουκρανία και σε άλλες συγκρούσεις».

Αναλυτικότερα, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας αναφέρθηκε και σήμερα σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. «Εν ονόματι του Κυρίου, σας παρακαλώ, σταματήστε. Παύσατε πυρ!», είπε ο ποντίφικας. Παράλληλα, ευχήθηκε «να ακολουθηθεί κάθε οδός που να μπορέσει να επιτρέψει την αποφυγή της διεύρυνσης της σύρραξης, να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και οι βοήθειες να μπορέσουν να φτάσουν στους κατοίκους της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι σοβαρότατη».

O πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε και πάλι έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων υπενθυμίζοντας ότι «ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλά παιδιά» τα οποία «πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους». Eξέφρασε την ελπίδα ότι «θα ακολουθηθεί κάθε δυνατή οδός για να αποφευχθεί απολύτως η κλιμάκωση της σύγκρουσης, να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και να παρασχεθεί βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι εξαιρετικά άσχημη».

Τέλος, υπογράμμισε πως «πρέπει να σκεφθούμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά του πολέμου αυτού, αλλά και της Ουκρανίας και άλλων περιοχών. Με τον τρόπο αυτό, δολοφονείται το μέλλον τους. Ας προσευχηθούμε για να βρεθεί η δύναμη, ώστε να πούνε, όλοι, "φτάνει"».

