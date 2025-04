Πάπας Φραγκίσκος: Ανοικτή όλη τη νύχτα η Βασιλική του Αγίου Πέτρου για το προσκύνημα των χιλιάδων πιστών

Χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο, συρρέουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Βατικανό, για να προσκυνήσουν το σκήνωμα του Πάπα Φραγκίσκου.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έμεινε ανοιχτή για το προσκύνημα των πιστών στο σκήνωμα του Ποντίφικα, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης τους.

Σημειώνεται πως χιλιάδες καθολικοί, περίμεναν υπομονετικά, παρά την υγρασία και το κρύο τη νύχτα, προκειμένου να μπορέσουν να προσκυνήσουν το σκήνωμα του εκλιπόντα Ποντίφικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αναμονή για το λαϊκό προσκύνημα διαρκεί από τέσσερις μέχρι και οκτώ ώρες.

For the third night, people gathered at the Basilica of St. Mary Major to pray the Rosary in suffrage for Pope Francis, led by Cardinal Baldassare Reina.. pic.twitter.com/Mmwjln83H5