Παντρεύτηκε στη φυλακή ο Τζούλιαν Άσανζ -Το ιδιαίτερο πέπλο της νύφης με πολύχρωμες λέξεις

Ο Τζούλιαν Ασάνζ παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Στέλα Μόρις, στη φυλακή Μπέλμαρς στο Λονδίνο, την Τετάρτη.

Ο ιδρυτής των WikiLeaks κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή του, αφού πέρασε επτά χρόνια αποκλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Η Μόρις εμφανίστηκε με το νυφικό της, δια χειρός Vivienne Westwood, έξω από τη φυλακή, έχοντας δίπλα της τα παιδιά της και αγαπημένους της ανθρώπους. Το ιδιαίτερο νυφικό, στο γκρι του πάγου, συμπληρωνόταν από ένα πέπλο με κεντημένες, πολύχρωμες λέξεις, όπως πίστη, φλογερός και επίμονος. Η Βρετανίδα σχεδιάστρια σχεδίασε και κιλτ για τον Άσανζ.

Facebook Twitter Φωτ: Twitter @WikiLeaks

Στον γάμο επιτρεπόταν να παραστούν τέσσερις καλεσμένοι και δύο μάρτυρες, καθώς και δύο φύλακες, όπως είπε η δικηγόρος. Υποστηρικτές του Ασάνζ συγκεντρώθηκαν έξω από τη φυλακή για να γιορτάσουν τον γάμο του ζευγαριού.

Facebook Twitter Φωτ: Twitter @DefendAssange

Facebook Twitter Φωτ: Facebook @Australians for Assange

«Προφανώς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, παρόλο που οι συνθήκες είναι πολύ περιοριστικές. Όλοι οι καλεσμένοι και οι μάρτυρες πρέπει να φύγουν αμέσως μόλις τελειώσει η τελετή, παρόλο που αυτό θα γίνει πριν τελειώσει η κανονική ώρα επίσκεψης», είπε η Μόρις.

«Ο Τζούλιαν ανυπομονεί για τον γάμο γιατί επιτέλους γίνεται, πολλούς μήνες αφότου κάναμε για πρώτη φορά το αίτημα», πρόσθεσε.

Assange's father John Shipton and brother Gabriel Shipton with Stella Moris. Her veil is embroidered with words such as 'faith'. pic.twitter.com/nFpW9XJAkN