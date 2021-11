Η Μαλάλα Γιουσαφζάι, ακτιβίστρια υπέρ της εκπαίδευσης των κοριτσιών και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, παντρεύτηκε, όπως αποκάλυψε η ίδια στα social media.

Η 24χρονη, η οποία ζει στη Βρετανία και επέζησε σε ηλικία 15 ετών επίθεσης εναντίον της από ένοπλο Ταλιμπάν στη γενέτειρά της, το Πακιστάν, το 2012 είπε πως με τον σύζυγό της, τον οποίο κατονόμασε μονάχα ως Άσερ, παντρεύτηκαν στην πόλη του Μπέρμιγχαμ και γιόρτασαν τον γάμο στο σπίτι με φίλους.

«Η σημερινή είναι μια πολύτιμη ημέρα στη ζωή μου. Ο Άσερ κι εγώ παντρευτήκαμε για να είμαστε σύντροφοι για μια ζωή», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας τέσσερις φωτογραφίες.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP