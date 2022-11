Παντρεύτηκε η εγγονή του Τζο Μπάιντεν, Ναόμι - Σε υπαίθρια τελετή στον κήπο του Λευκού Οίκου

Παντρεύτηκαν η Ναόμι Μπάιντεν, η μεγαλύτερη εγγονή του προέδρου Τζο Μπάιν και ο Πίτερ Νιλ, σε μια τελετή για λίγους στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για τον πρώτο γάμο με νύφη την εγγονή ενός εν ενεργεία προέδρου και τον πρώτο το south lawn του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον «White House Historical Association».

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW

Η Ναόμι, το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του Χάντερ Μπάιντεν, είναι δικηγόρος. Η μητέρα της είναι η Κάθλιν Μπούλε (Kathleen Buhle), η πρώτη σύζυγος του Χάντερ.

H νύφη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να φορούσε νυφικό με μακριά ουρά του οίκου Ralph Lauren.

More images from the planner’s page, including shots of Naomi Biden’s massive, cathedral-length train. Her gown, though unconfirmed by the White House as yet, was by Ralph Lauren: pic.twitter.com/cz5dCgbZql