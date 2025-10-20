Πανηγυρίζουν τα ΜΜΕ στα Κατεχόμενα για την επικράτηση Ερχιουρμάν: «Νίκη του λαού»

Η ευρεία επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα, που σηματοδότησε την ήττα του εκλεκτού της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ, αντιμετωπίστηκε με διαφορετικούς τόνους από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μέρος του Τύπου περιορίστηκε να παρουσιάσει τη νίκη Ερχιουρμάν ως είδηση, δίνοντας έμφαση στις δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη για «συνεργασία με την Τουρκία», μια φράση που χρησιμοποιήθηκε από ορισμένα φιλοκυβερνητικά μέσα ως ένδειξη «σταθερής σχέσης» με την Άγκυρα.

Η Daily Sabah, που εκφράζει συχνά κυβερνητικές θέσεις, σημείωσε ότι «η Τουρκία χαιρετίζει τον νέο πρόεδρο της ΤΔΒΚ, ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεργάζεται στενά με την Άγκυρα».

Άλλα μέσα, ωστόσο, κινήθηκαν σε σαφώς πιο σκληρή γραμμή. Μέσα προσκείμενα στους εθνικιστικούς κύκλους και στον ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υιοθέτησαν τη ρητορική περί «ένταξης του ψευδοκράτους στη Δημοκρατία της Τουρκίας». Ορισμένα αμφισβήτησαν ακόμη και την εγκυρότητα του αποτελέσματος, ζητώντας να επαναληφθεί η εκλογική διαδικασία.

Το ακροδεξιό Vianet κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο Μπαχτσελί δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα στην ΤΔΒΚ», αναφερόμενο στην περιοχή ως «Βόρεια Κύπρο». Αντίθετα, το Turkish Minute υπογράμμισε ότι «οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν τον υποψήφιο που υποστηρίχθηκε από τον Ερντογάν».

Ενθουσιασμός στον τουρκοκυπριακό Τύπο

Αντίθετα, στα τουρκοκυπριακά μέσα κυριάρχησε τόνος πανηγυρικός. Η Αβρούπα («Ευρώπη») κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ναι στην ομοσπονδία, όχι στα δύο κράτη», κάνοντας λόγο για «βαρύ πλήγμα» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σημειώνοντας πως «η παρέμβαση της Τουρκίας αυτή τη φορά δεν λειτούργησε».

Η εφημερίδα περιγράφει εικόνες σιωπής στα γραφεία του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) στη Ριζάκ Πασά, σημειώνοντας πως «μαζί με τον Τατάρ κατέρρευσε και το κόμμα».

Η Χαλκίν Σεσί («Φωνή του Λαού») έκανε λόγο για «ιστορική νίκη του Ερχιουρμάν», συνοδεύοντας το πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς στα Κατεχόμενα.

Η Κίπρις («Κύπρος») παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τη συμμετοχή, ενώ η Γενί Ντουζέν, με τίτλο «Νίκη του λαού», αφιέρωσε ολόκληρο το πρωτοσέλιδό της στη νίκη του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.

Η Βατάν («Πατρίδα») ανέφερε ότι ο Ερχιουρμάν έγινε ο έκτος «πρόεδρος» της ΤΔΒΚ, ενώ η Σταρ Κίπρις επέλεξε τον τίτλο «Πολιτικός τυφώνας» — λογοπαίγνιο με το όνομα του Ερχιουρμάν («Τουφάν» στα τουρκικά σημαίνει «τυφώνας») — εκτιμώντας πως το αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για πρόωρες «βουλευτικές εκλογές».

Η Ντιαλόγκ κυκλοφόρησε με το μήνυμα «Είμαστε ένα», ενώ η ηλεκτρονική Οζγκιούρ («Ελευθερία») έγραψε: «Ο Ερχιουρμάν συνέθλιψε και πέρασε». Στο ίδιο πνεύμα, η ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις («Η Κύπρος σήμερα») μίλησε για «νίκη του λαού».

