Αίσθηση προκάλεσε η στάση του Παλατιού, που έστειλε χθες ευχές για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Βεατρίκης αλλά δεν προχώρησε στο παραμικρό σχόλιο για την τρίτη επέτειο γάμου των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ.

«Η Πριγκίπισσα Bεατρίκη και ο Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι, με χαρά ανακοινώνουν ότι περιμένουν μωρό το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Η Βασίλισσα έχει ενημερωθεί και οι δύο οικογένειες είναι ευχαριστημένες με τα νέα», ανακοίνωσαν χθες τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Την λιτή δήλωση, που δημοσιεύτηκε αρχικά στον λογαριασμό της βασίλισσας, αναδημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολου και της δούκισσας της Κορνουάλης, Καμίλα στο Twitter.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.



The Queen has been informed and both families are delighted with the news.



📸 The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT