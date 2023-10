Παίκτες ράγκμπι σήκωσαν αυτοκίνητο που εμπόδιζε την κυκλοφορία

H «προπόνηση» πριν τον ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου ράγκμπι ανδρών στο Παρίσι ήταν λίγο διαφορετική για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το βίντεο που κοινοποίησε ο επίσημος λογαριασμός της All Blacks, της ομάδας ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, οι παίκτες της σήκωσαν ένα αυτοκίνητο που ζύγιζε 2.400 κιλά, επειδή εμπόδιζε την κυκλοφορία των οχημάτων και κατ΄επέκταση του λεωφορείου τους.

Βλέποντας ότι ένα σταθμευμένο Land Rover εμπόδιζε το λεωφορείο τους να περάσει, οι παίκτες της ομάδας ράγκμπι ανέλαβαν δράση. Κατέβηκαν από το λεωφορείο, «περικύκλωσαν» το πολυτελές αυτοκίνητο και άρχισαν να το μετακινούν με προσοχή, ώστε να μην προκληθεί κάποια ζημιά.

Ευχαριστημένοι με την προσπάθειά τους, οι παίκτες άρχισαν να την επιδοκιμάζουν πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο και πάνε για την κανονική τους προπόνηση.

Teamwork on and off the field 🚌



