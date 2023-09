Δηλητηριώδες φίδι προκάλεσε αναστάτωση σε γυναικείο αγώνα ράγκμπι

Ένα δηλητηριώδες φίδι καθυστέρησε την έναρξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα γυναικών στην Αυστραλία.

Οι παίκτριες περίμεναν τουλάχιστον μισή ώρα για το εναρκτήριο λάκτισμα, καθώς περίμεναν από τους υπεύθυνους να απομακρύνουν το δηλητηριώδες φίδι.

Αν και το εν λόγω φίδι δαγκώνει μόνο υπό ακραίες συνθήκες, σύμφωνα με ειδήμονες του Αυστραλιανού Μουσείου, ο αγώνας καθυστέρησε μέχρι να απομακρυνθεί από το γήπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των παικτριών.

«Είναι αρκετά ενδιαφέρον», δήλωσε η αρχηγός της μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.

Μόλις έφτασε ο εξολοθρευτής φιδιών, το σήκωσε από την ουρά του, το κράτησε ψηλά για να το απαθανατίσουν οι κάμερες και το τοποθέτησε σε ένα δοχείο για να το απομακρύνει με ασφάλεια από το γήπεδο.

Can you believe it! 🐍



A snake on the field delayed the AFLW clash between the Giants and the Tigers. pic.twitter.com/3EBp6hNZIs