Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού βρίσκει φέτος τη Γάζα βυθισμένη σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της. Πάνω από 16.500 άνθρωποι- ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά- ήταν έως τις 12 Νοεμβρίου καταγεγραμμένοι στις λίστες άμεσης ιατρικής εκκένωσης.

Η πραγματική ανάγκη εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πολλοί ασθενείς δεν προλαβαίνουν καν να καταγραφούν. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσιοποιούν σήμερα εικόνες και μαρτυρίες παιδιών που χρειάζονται επειγόντως μεταφορά σε άλλη χώρα για εξειδικευμένη φροντίδα. Με το σύστημα υγείας να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει από τις συνεχείς επιθέσεις και την έλλειψη υλικών, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τους.



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Γάζα στερείται βασικών διαγνωστικών εργαλείων ήδη από πριν, λόγω του μακροχρόνιου αποκλεισμού. Σήμερα, η έλλειψη εξετάσεων και εξοπλισμού οδηγεί σε πολύμηνες καθυστερήσεις, ακόμη και πριν οι ασθενείς μπουν στη λίστα παραπομπής. Ακόμη και όταν εγκριθούν, οι λίστες είναι τόσο μεγάλες που μετατρέπονται σε θανατικό. Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 740 άνθρωποι- μεταξύ τους 137 παιδιά- πέθαναν περιμένοντας.

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς. Η διαδικασία, φορτωμένη με γραφειοκρατία και πολιτικά εμπόδια, στερεί από χιλιάδες ανθρώπους την πρόσβαση στη θεραπεία.



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζουν να στηρίζουν παιδιά που βρίσκονται στη λίστα εκκένωσης, ενώ παρέχουν και ψυχολογική βοήθεια με θεραπείες μέσω παιχνιδιού, προσπαθώντας να περιορίσουν το τραύμα που αφήνει ο πόλεμος στα πιο ευάλωτα θύματά του.

Ακολουθούν ορισμένες από τις ιστορίες των παιδιών που περιμένουν να σωθούν: